Vor 20 Jahren hatte Verona Pooth in Wien ihre Märchenhochzeit

Als die deutsche TV-Persönlichkeit Verona Feldbusch (57) und der Unternehmer Franjo Pooth (56) einander das Jawort gaben, konnte man schon von einer Märchenhochzeit sprechen. Denn als Ort für die Zeremonie hatten sie den Wiener Stephansdom gewählt und Verona erschien in einem weißen Kleid von Chanel, designt von Karl Lagerfeld (gest. 2019) persönlich. Kostenpunkt: 150.000 Euro, Gewicht: 12 Kilo. Das ist jetzt auf den Tag genau 20 Jahre her, denn am 10. September 2005 besiegelten die beiden ihre Liebe mit dem Trauschein. Gefeiert wurde übrigens danach im Kursalon. Auch der damals 2-jährige Sohn San Diego (er hat übrigens genau am 10. September Geburtstag) war dabei.

"Ich wusste, dass es der richtige Mann ist. Deshalb war das ja alles so traditionell, den Namen hergeben, die Kirche. Es fiel mir echt schwer, weil ich meinen Namen Feldbusch sehr geliebt habe, aber ich wollte auch ein Zeichen setzen in dieser Showbranche, in der alles so schnelllebig ist", erinnerte sich Verona Pooth vor einem Jahr in der WDR-Sendung "Kölner Treff" zurück. Vom großen Publikumsinteresse an ihrer Hochzeit ist sie auch jetzt noch überwältigt. "Ich glaube, dass Wien sehr romantisch ist. Da waren 8.000 Leute vor der Kirche, die kann man ja nicht bestellen. Das hat mich selbst überrollt und ist auch einzigartig." Standesamtlich geheiratet wurde aber schon etwas früher, nämlich am 18. Mai 2004 in San Diego (Kalifornien). Für Verona Pooth ist es übrigens bereits die zweite Ehe, denn von 1996 bis 1997 war sie mit dem Pop-Titan Dieter Bohlen verheiratet.