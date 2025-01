Von Torten und Tanz: Der 122. Zuckerbäckerball in Wien

Über 3.000 Torten und allerhand weiteres Zucker-Zeugs gab’s am Donnerstagabend beim 122. Zuckerbäckerball in der Wiener Hofburg. „Aber davon nimmt man nicht zu, denn durch das Tanzen verliert man wieder an Gewicht“, sagt „Ballmutti“ Birgit Sarata schmunzelnd im Gespräch mit dem KURIER.

Die Zuckerbäcker laden übrigens bereits seit dem Jahr 1901 zum Tanz in die Wiener Hofburg. In der heutigen Form gibt es die Tanzveranstaltung aber erst seit 2010, denn da wurde der Zuckerbäckerball mit dem kleineren Bäckerball fusioniert und seither wird eine noch größere kulinarische Vielfalt gezeigt.

"Das ist immer mein erster Ball in der Saison", so Opernsängerin Zoryana Kushpler, die aber seit einiger Zeit jegliche Süßigkeiten meidet. "Man muss drauf achten, dass man als Opernsängerin in Form bleibt", meinte sie lächelnd. Und wenn es dann doch außnahmsweise einmal was Süßes sein darf, dann eine Sachertorte, "aber ohne Schlag!"

Unter den Gästen: Schauspieler Gerhard Ernst mit Ulrike Kirchtag, Dompfarrer Toni Faber, Boxerin Nicole Wesner, TV-Ikone Vera Russwurm, Stadtrat Peter Hanke und viele mehr.