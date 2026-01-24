Von Ibrahimović bis Klopp: Die Top-Gäste der "Kitz Race Party"
Hier stimmt es wirklich: in ist, wer drin ist! Purer Luxus auf 4.000 Quadratmeter, das ist der „Kitz Race Club“ am Fuße der Streif. Hier wird den elitären Gästen alles geboten, was das Herz begehrt – inklusive Wellness- und Beauty-Lounge.
Samstagnacht fand dort die legendäre „Kitz Race“-Party statt. Diesmal stand alles unter dem Motto „The Gravity Code“.
Die Gäste:
Ex-Leichtathletin Steffi Graf mit Superfund-Gründer Christian Baha
Die ehemaligen Skistars Marco Büchel und Didier Cuche
"Goldene Note"-Initiatorin Leona König und Rapid-Präsident Alexander Wrabetz
Ex-Skifahrerin Maria Riesch mit ihrem Lebensgefährten Johann Schrempf
Marcus Höfl mit seiner Frau Marion
Skikaiser Franz Klammer mit Tochter Sophie
Fußballstar Zlatan Ibrahimović mit seiner Partnerin Helena Seger
DJ Ötzi mit seiner Tochter Lisa-Marie und Ehefrau Sonja
Ex-Skifahrer Hannes Reichelt
Aleksander Aamodt Kilde mit seinen Eltern Einar und Kristin
Skifahrer Dominik Paris mit seiner Lebensgefährtin Kristina Kuppelwieser
Skifahrer Felix Neureuther
Ex-Ski-Ass Alexandra Meissnitzer
Influencerin Pamela Reif
Bernie Ecclestone mit seiner Frau Fabiana
Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick
Starkoch Johann Lafer
Streif-Sieger Giovanni Franzoni
„Jenem Moment, in dem die menschliche Brillanz die Gesetze der Natur überwindet und unseren Gästen einen außergewöhnlichen Abend ermöglicht“, heißt es dazu vom Veranstalter WWP. Vor Ort wurden auch die Hahnenkamm-Sieger in einer emotionalen Zeremonie geehrt.
Zum zweiten Mal dabei war Weltfußballer Zlatan Ibrahimović, der vor allem die Atmosphäre schätzt. Auch Hahnenkamm-Neuling, Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, war mit von der glamourösen Party-Partie.
Ebenfalls unter den Gästen: Skikaiser Franz Klammer, DJ Ötzi samt Ehefrau Sonja und Tochter Lisa-Marie, Streif-Rekordsieger Didier Cuche, Ex-Skifahrer Felix Neureuther, sein Kollege Aksel Lund Svindal und auch die geschiedenen Eheleute Maria Riesch und Marcus Höfl trafen jeweils in Begleitung ihrer neuen Lieben aufeinander.
