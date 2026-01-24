Austropromis

Von Ibrahimović bis Klopp: Die Top-Gäste der "Kitz Race Party"

Drei Männer in festlicher Kleidung lachen und posieren gemeinsam vor einer Sponsorenwand.
Samstagnacht fand am Fuße der Streif mit viel Prominenz das Eventhighlight des Hahnenkamm-Wochenendes statt.
24.01.26, 22:08

Hier stimmt es wirklich: in ist, wer drin ist! Purer Luxus auf 4.000 Quadratmeter, das ist der „Kitz Race Club“ am Fuße der Streif. Hier wird den elitären Gästen alles geboten, was das Herz begehrt – inklusive Wellness- und Beauty-Lounge.

Samstagnacht fand dort die legendäre „Kitz Race“-Party statt. Diesmal stand alles unter dem Motto „The Gravity Code“. 

Die Gäste:

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": GRAF / BAHA

Kitz Race Party 2026

Ex-Leichtathletin Steffi Graf mit Superfund-Gründer Christian Baha

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": BÜCHEL / CUCHE

Kitz Race Party 2026

Die ehemaligen Skistars Marco Büchel und Didier Cuche

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": KÖNIG / WRABETZ

Kitz Race Party 2026

"Goldene Note"-Initiatorin Leona König und Rapid-Präsident Alexander Wrabetz

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": RIESCH / SCHREMPF

Kitz Race Party 2026

Ex-Skifahrerin Maria Riesch mit ihrem Lebensgefährten Johann Schrempf

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": POPP / HÖFL

Kitz Race Party 2026

Marcus Höfl mit seiner Frau Marion

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": KLAMMER

Kitz Race Party 2026

Skikaiser Franz Klammer mit Tochter Sophie

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": SEGER / IBRAHIMOVIC

Kitz Race Party 2026

Fußballstar Zlatan Ibrahimović mit seiner Partnerin Helena Seger

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": DJ ÖTZI

Kitz Race Party 2026

DJ Ötzi mit seiner Tochter Lisa-Marie und Ehefrau Sonja

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": REICHELT

Kitz Race Party 2026

Ex-Skifahrer Hannes Reichelt

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": KILDE

Kitz Race Party 2026

Aleksander Aamodt Kilde mit seinen Eltern Einar und Kristin

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": PARIS

Kitz Race Party 2026

Skifahrer Dominik Paris mit seiner Lebensgefährtin Kristina Kuppelwieser

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": NEUREUTHER

Kitz Race Party 2026

Skifahrer Felix Neureuther

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": MEISSNITZER

KitzRaceParty 2026

Ex-Ski-Ass Alexandra Meissnitzer

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": REIF

Kitz Race Party 2026

Influencerin Pamela Reif

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": FLOSI / ECCLESTONE

Kitz Race Party 2026

Bernie Ecclestone mit seiner Frau Fabiana

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": VAN ALMSICK

Kitz Race Party 2026

Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": LAFER

Kitz Race Party 2026

Starkoch Johann Lafer

EVENT "KITZRACEPARTY 2026": FRANZONI

Kitz Race Party 2026

Streif-Sieger Giovanni Franzoni

„Jenem Moment, in dem die menschliche Brillanz die Gesetze der Natur überwindet und unseren Gästen einen außergewöhnlichen Abend ermöglicht“, heißt es dazu vom Veranstalter WWP. Vor Ort wurden auch die Hahnenkamm-Sieger in einer emotionalen Zeremonie geehrt.

Arnold Schwarzenegger traf bei Hahnenkamm-Abfahrt auf Fußballstar

Zum zweiten Mal dabei war Weltfußballer Zlatan Ibrahimović, der vor allem die Atmosphäre schätzt. Auch Hahnenkamm-Neuling, Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, war mit von der glamourösen Party-Partie. 

Ebenfalls unter den Gästen: Skikaiser Franz Klammer, DJ Ötzi samt Ehefrau Sonja und Tochter Lisa-Marie, Streif-Rekordsieger Didier Cuche, Ex-Skifahrer Felix Neureuther, sein Kollege Aksel Lund Svindal und auch die geschiedenen Eheleute Maria Riesch und Marcus Höfl trafen jeweils in Begleitung ihrer neuen Lieben aufeinander.

