Vom "Dancing Star" zum Sing-Star: Paulus Bohl macht Musik

"Musik ist eine faszinierende Art der Kommunikation, die mich mein Leben lang ständig begleitet und die ich immer schon einmal selber ausprobieren wollte", so Bohl dazu. "Herausgekommen ist schlussendlich ein smoother Song, der gute Laune verbreiten und ein bisschen an die unbeschwerte Anfangszeit des Erwachsenwerdens erinnern soll. Die erste Tschick, das erste Ausgehen, der erste Tanzversuch…", erklärt er.

Und Bohl macht keine halben Sachen, daher wird dazu am Mittwoch auch ein Video (produziert von SOVISO) veröffentlicht, "bei dem ich mich mit meiner höchst motivierten Band - noch nie hat jemand so gut Fake-Gitarre gespielt wie der Benji - einem Talentwettbewerb stellen muss, bei dem ich meiner Tanzpartnerin Catharina Malek endlich einmal ermöglicht habe, auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln: in die Jury. Ein kleines Tänzchen gab es vielleicht trotzdem…"

Mit seinem Kabarettprogramm "Solo" ist Dr. Bohl ab Oktober wieder unterwegs. Die Termine gibt's hier.