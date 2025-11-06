Vom Club-Ruhestand zurück ins U4: Miss Candy feiert "Heaven"-Comeback
Legendär waren einst die „Heaven“-Veranstaltungen (erstmals im Herbst 1989) im Wiener U4. Und Veranstalterin Miss Candy kehrt am Freitag im Rahmen der 45-Jahre-Feierlichkeiten mit ihrer Kult-Party aus ihrem „Club-Ruhestand“ zurück.
Sie wird sich also noch einmal in ihre enge Korsage und in die 16 Zentimeter hohen Heels zwängen.
Auch Drag-Ikone Tamara Mascara wird dabei sein. DJ M. Moll und DJ Sergio Flores (produzierte und arrangierte u. a. Kylie Minogues weltweiten Nummer-1-Hit „Spinning Around“) sorgen für den passenden Sound.
Aber, warum hat sich Miss Candy dazu entschieden, jetzt wieder unter die Veranstalterinnen zu gehen?
Der Termin sei ausschlaggebend gewesen, denn "es war der Herbst 1989. Er stand unter einem guten Stern. In Bukarest wurde Ceausescu gestürzt, in Berlin fiel die Mauer und in Wien öffnete das 'Heaven' seine Pforten – immer Donnerstags im U4. Den Leuten war egal, dass am nächsten Tag ein Werktag war. Überall war Aufbruchsstimmung und es wurde gefeiert, als gäbe es kein Morgen."
Und jetzt wird halt an einem Freitag gefeiert. Tickets gibt's hier.
