Vom Club-Ruhestand zurück ins U4: Miss Candy feiert "Heaven"-Comeback

Legendär waren einst die „Heaven“-Veranstaltungen (erstmals im Herbst 1989) im Wiener U4. Und Veranstalterin Miss Candy kehrt am Freitag im Rahmen der 45-Jahre-Feierlichkeiten mit ihrer Kult-Party aus ihrem „Club-Ruhestand“ zurück.

Sie wird sich also noch einmal in ihre enge Korsage und in die 16 Zentimeter hohen Heels zwängen.

Auch Drag-Ikone Tamara Mascara wird dabei sein. DJ M. Moll und DJ Sergio Flores (produzierte und arrangierte u. a. Kylie Minogues weltweiten Nummer-1-Hit „Spinning Around“) sorgen für den passenden Sound.