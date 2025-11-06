Promis kamen bei Toni Mörwalds Palazzo in den Genuss eines Fests für alle Sinne

Unter dem Motto "Better Together" erlebten die Gäste bei der Premiere von Top-Koch Toni Mörwalds „Palazzo“ (bis 22. März 2026) Mittwochabend Varieté-Kunst und exquisite Gourmetküche.

Aufgetischt wurde etwa Ziegenkäse-Karamell-Törtchen mit Chili Walnuss-Crunch, Medaillon vom Winterkabeljau, Duett von der Ente und zum Abschluss Tonis Schokoladen-Craquelin auf Früchtecocktail.