Promis kamen bei Toni Mörwalds Palazzo in den Genuss eines Fests für alle Sinne
Unter dem Motto "Better Together" erlebten die Gäste bei der Premiere von Top-Koch Toni Mörwalds „Palazzo“ (bis 22. März 2026) Mittwochabend Varieté-Kunst und exquisite Gourmetküche.
Aufgetischt wurde etwa Ziegenkäse-Karamell-Törtchen mit Chili Walnuss-Crunch, Medaillon vom Winterkabeljau, Duett von der Ente und zum Abschluss Tonis Schokoladen-Craquelin auf Früchtecocktail.
ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak
Künstlerin Margarita Gavrielova mit den Kabarettistinnen Nadja Maleh und Caro Athanasiadis
Werner und Martina Fasslabend
Schauspieler Gerhard Ernst mit seiner Frau Ulli Kirchtag
Ex-Kicker Michael Konsel und Regisseur Otto Retzer
Das Vier-Gänge-Menü und die dreistündige Show genossen auch: Regisseur Otto Retzer, Ex-Kicker Michael Konsel, Meteorologe Marcus Wadsak u.v.m.
