Austropromis

Promis kamen bei Toni Mörwalds Palazzo in den Genuss eines Fests für alle Sinne

Toni und Eva Mörwald
Im Palazzo wurde jetzt wieder groß aufgetischt und eine tolle Show geboten.
06.11.25, 12:32
Kommentare

Unter dem Motto "Better Together" erlebten die Gäste bei der Premiere von Top-Koch Toni Mörwalds „Palazzo“ (bis 22. März 2026) Mittwochabend Varieté-Kunst und exquisite Gourmetküche. 

Aufgetischt wurde etwa Ziegenkäse-Karamell-Törtchen mit Chili Walnuss-Crunch, Medaillon vom Winterkabeljau, Duett von der Ente und zum Abschluss Tonis Schokoladen-Craquelin auf Früchtecocktail.

Marcus Wadsak

Palazzo

ORF-Wettermoderator Marcus Wadsak

Margarita Gavrielova, Nadja Maleh, Caro Athanasiadis

Palazzo

Künstlerin Margarita Gavrielova mit den Kabarettistinnen Nadja Maleh und Caro Athanasiadis

Werner und Martina Fasslabend

Palazzo

Werner und Martina Fasslabend

Ulli Kirchtag und Gerhard Ernst

Palazzo

Schauspieler Gerhard Ernst mit seiner Frau Ulli Kirchtag

Michi Konsel und Otto Retzer

Palazzo

Ex-Kicker Michael Konsel und Regisseur Otto Retzer

Das Vier-Gänge-Menü und die dreistündige Show genossen auch: Regisseur Otto Retzer, Ex-Kicker Michael Konsel, Meteorologe Marcus Wadsak u.v.m.

(kurier.at, LT/SW)  | 

Kommentare