Warum Viktor Gernot das neue Programm von Fleischhacker "nice" findet

Was passiert, wenn man sich noch wie 25 fühlt, aber die Realität – und vor allem der Rücken – eine andere Sprache sprechen? Warum wird der Hund gelobt, wenn er in den Garten macht, während man selbst geschimpft wird?

Solche und noch viele mehr Fragen stellt sich Kabarettist Gerald Fleischhacker in seinem neuen Programm "Alter nicer Mann", welches jetzt im Wiener CasaNova Premiere feierte.

Gerade noch der coole "Dude", mit dem alle abhängen wollten, wird Fleischhacker plötzlich von der eigenen Frau als "typischer Cis-Mann" bezeichnet – und fragt sich dabei unweigerlich, warum ihn das an den Musikunterricht in der Schule erinnert.