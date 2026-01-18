Austropromis

Victoria Swarovksi spricht über ihr Wüstenrallye-Abenteuer

Eine blonde Frau mit Sonnenbrille und Akkreditierung geht neben einem lächelnden Mann.
Die "Let's Dance"-Moderatorin und ihr Lebenspartner Mark Mateschitz sind bei der Rallye in Dakar mitgefahren.
18.01.26, 12:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Moderatorin Victoria Swarovski hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt. Sie hat sich nämlich hinters Steuer eines Rallye-Autos gesetzt und bei der Wüstenrallye in Dakar mitgemacht. 

Wie auch ihr Lebenspartner, Red-Bull-Boss Mark Mateschitz. Die beiden sind aber getrennt voneinander gefahren.

Drama auf der letzten Etappe: Brabec vergibt Dakar-Gesamtsieg

"Was für ein unglaublicher Start ins neue Jahr 2026! Das mit Abstand Härteste, was ich bisher gemacht habe – aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle, dass wir es gemeinsam geschafft haben", schreibt die Moderatorin jetzt via Instagram

"Ein riesiges Dankeschön an das gesamte Team: Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Euer Einsatz, eure Leidenschaft und euer Zusammenhalt haben uns bis ins Ziel getragen", so Swarovski, die auch besonders ihren Beifahrer Stefan Henken hervorhebt.

Liebeserklärung an Mark

Victoria Swarovski jedenfalls macht auch noch ihrem Mark eine große Liebeserklärung. 

"Danke an meine große Liebe Mark Mateschitz. Ohne dich hätte ich dieses Rennen nie gefahren – und es nicht einmal in Erwägung gezogen, überhaupt an den Start zu gehen. Deine Unterstützung hat alles möglich gemacht."

Die Rallye gewonnen hat übrigens Luciano Benavides vom Red Bull KTM Factory Racing Team.

 

kurier.at, LT  | 

Kommentare