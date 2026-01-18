Victoria Swarovksi spricht über ihr Wüstenrallye-Abenteuer
Moderatorin Victoria Swarovski hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt. Sie hat sich nämlich hinters Steuer eines Rallye-Autos gesetzt und bei der Wüstenrallye in Dakar mitgemacht.
Wie auch ihr Lebenspartner, Red-Bull-Boss Mark Mateschitz. Die beiden sind aber getrennt voneinander gefahren.
"Was für ein unglaublicher Start ins neue Jahr 2026! Das mit Abstand Härteste, was ich bisher gemacht habe – aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle, dass wir es gemeinsam geschafft haben", schreibt die Moderatorin jetzt via Instagram
"Ein riesiges Dankeschön an das gesamte Team: Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Euer Einsatz, eure Leidenschaft und euer Zusammenhalt haben uns bis ins Ziel getragen", so Swarovski, die auch besonders ihren Beifahrer Stefan Henken hervorhebt.
Liebeserklärung an Mark
Victoria Swarovski jedenfalls macht auch noch ihrem Mark eine große Liebeserklärung.
"Danke an meine große Liebe Mark Mateschitz. Ohne dich hätte ich dieses Rennen nie gefahren – und es nicht einmal in Erwägung gezogen, überhaupt an den Start zu gehen. Deine Unterstützung hat alles möglich gemacht."
Die Rallye gewonnen hat übrigens Luciano Benavides vom Red Bull KTM Factory Racing Team.
