Victoria Swarovksi spricht über ihr Wüstenrallye-Abenteuer

Moderatorin Victoria Swarovski hat sich einer besonderen Herausforderung gestellt. Sie hat sich nämlich hinters Steuer eines Rallye-Autos gesetzt und bei der Wüstenrallye in Dakar mitgemacht. Wie auch ihr Lebenspartner, Red-Bull-Boss Mark Mateschitz. Die beiden sind aber getrennt voneinander gefahren.

"Was für ein unglaublicher Start ins neue Jahr 2026! Das mit Abstand Härteste, was ich bisher gemacht habe – aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle, dass wir es gemeinsam geschafft haben", schreibt die Moderatorin jetzt via Instagram "Ein riesiges Dankeschön an das gesamte Team: Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Euer Einsatz, eure Leidenschaft und euer Zusammenhalt haben uns bis ins Ziel getragen", so Swarovski, die auch besonders ihren Beifahrer Stefan Henken hervorhebt.