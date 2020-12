Verzweiflung bei den Charity-Ladys: Schweres Spendensammeln für Sissi Pröll & Co.

Das Jahr 2020 ist für viele nicht leicht, eine Zeit voller Einschränkungen und Verzicht – und für die sogenannten Charity-Ladys ein wahrer Kraftakt, denn das Spendensammeln für ihre Vereine und Herzensprojekte gestaltet sich ohne diverse Benefiz-Veranstaltungen mitunter sehr schwierig.

„Wir haben Kleinspender und auch große Firmen, aber hauptsächlich leben wir von der einen Säule – das sind die Veranstaltungen – die heuer komplett weggefallen ist. Wir haben sehr treue Spender, die uns auch gerade jetzt in der Weihnachtszeit unterstützen und darüber freue ich mich natürlich sehr. Aber, aufgrund der Kurzarbeit und der Arbeitslosigkeit spüren wir natürlich auch einen enormen Rückgang“, so „Hilfe im eigenen Land“-Präsidentin Sissi Pröll, die es heuer mit ihrem Verein trotz allem schon geschafft hat, über 400.000 Euro an Bedürftige auszuzahlen, im Interview mit dem KURIER.

„Das ist eigentlich ein sehr schöner Betrag, weil die Notfälle richten sich nicht nach Corona, die Notfälle bleiben gleich. Und was uns natürlich auch sehr hilft, ist ein kleines Depot, das wir haben und mit dem können wir arbeiten“, erzählt sie.

Was sie vom Beten im Parlament hält, wie sie ihren 70. Geburtstag gefeiert hat, was ihre bald 50 Jahre währende Ehe mit dem ehemaligen Landeshauptmann Erwin Pröll so besonders macht und was sie sich für die Zukunft wünscht, sehen Sie hier: