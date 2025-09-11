Überraschung! ORF-Moderatorin Fanny Stapf wird Mama

Kurz nach den Eröffnungsworten sorgte Stapf gleich einmal für eine Überraschung. "Wir dürfen Sie heute zu viert durch diesen Abend bringen", grinste sie.

"Falls sie sich fragen, ob sich die junge Frau verzählt hat, nein, ich habe akteull einen jungen Mann an Bord", löste sie das Rätsel auf und verkündete so ihre Schwangerschaft.

Und sie fügte auch hinzu: "Falls ich mich heute Abend nicht mehr von Ihnen verabschiede, dann liegt es daran, dass die Uhrzeit schon fortgeschritten ist."