Fanny Stapf: Kinder- und Jugendfernsehen fehlt es an Wertschätzung

Für diese Leistung wurde sie und die „Freistunde“ als „Bestes Lockdown-Format“ für eine ROMY nominiert. Eine wertvolle Honorierung für Fanny Stapf und das gesamte „Freistunde“-Team. Denn die teilweise fehlende Wertschätzung für Kinder- und Jugendfernsehen „wurmt mich innerlich. Nachrichten und Programm für Kinder zu gestalten, ist eine sehr herausfordernde und journalistisch verantwortungsvolle Angelegenheit“, sagt Stapf. Sie sei mehr als bloß eine Moderationspuppe, die Kinder unterhält, was sie mit „Fannys Friday“ auch seit September 2020 wöchentlich beweist. Für das neue einstündige Magazin, das vor allem junge Menschen ansprechen soll, geht sie oft für wissenschaftliche Zwecke an ihre Grenzen. Sie ist bereits in der eiskalten Donau geschwommen, um herauszufinden, ob Eisbaden wirklich das Immunsystem stärkt; sie blieb schon einmal 50 Stunden lang wach, um zu demonstrieren, wie gefährlich Schlafmangel für den Körper ist. „Der Sendungsinhalt spiegelt zu 99 Prozent meine Persönlichkeit wieder“, so Fanny Stapf.

„Ich will mit Ironie und Humor arbeiten. Auf Fakten basierende Informationen vermitteln. Mir ist es extrem wichtig, dass ich nicht nur als Moderatorin wahrgenommen werde, sondern auch als seriöse Wissenvermittlerin, der man das auch alles abnimmt, was sie präsentiert, die für journalistisch erstklassige Beiträge, aber auch für gute Unterhaltung steht“, sagt sie. Es werden Themen aufgegriffen, die bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerade angesagt sind, über die in den Sozialen Netzwerken gesprochen und diskutiert wird, die in der breiten Masse aber oft tabuisiert werden: „Die Themenauswahl, der Zugang zu gewissen Themen und die Präsentation sind entscheidend. Das muss authentisch sein. Darauf lege ich sehr viel Wert. Ich will niemanden etwas verkaufen“.