Tricky Niki: "Die Puppen dürfen alles, was ich nicht darf"

Die Zauberleidenschaft hat den gebürtigen Wiener gepackt und aus Nikolaus Sedlak wurde Tricky Niki. „Ich konnte plötzlich etwas, das anderen nicht konnten. Ich bin im Mittelpunkt gestanden, wurde respektiert. Und ich hatte damals so wahnsinnige Komplexe aufgrund meiner geringen Körpergröße. Und das hat sehr viel verändert und gemacht mit mir.“

Er brachte sich dann auch noch im Selbststudium Ventriloquismus bei und gehört mittlerweile zu den fünf besten Bauchrednern der Welt. Und durchs Bauchreden ist er auch zur Comedy gekommen. „Die Emotion des Lachens ist im Endeffekt noch viel größer als des Staunens“, so der Entertainer.

Dankbar und demütigSeine Puppen (zum Beispiel der frivole Drache Emil, Diego das Faultier oder Affe Luigi) „dürfen alles sagen. Sie dürfen alles, was ich nicht darf. Man kann auch wirklich sehr viele Themen ansprechen, die vielleicht auch problematisch sind“, meint er lachend.

„Ich bin wahnsinnig dankbar und demütig, weil ich da was machen darf, was Menschen berührt und zum Lachen bringt. Und ich glaube, wenn man mich fragt, was ist dein größtes Talent? Menschen für ein paar Stunden aus ihrem Alltag rauszuholen“, so Tricky Niki, der hofft, dass wieder mehr Menschen, vor allem auch Jugendliche, ins Theater gehen.

„Es hat sich viel verändert in der Gesellschaft. Es war halt noch nie so einfach, so bequem und so billig, sich unterhalten zu lassen. Die Leute sind es gewohnt, auf der Couch zu sitzen, zu streamen, aufs Handy zu schauen. Diese Überwindung, stehen wir auf, gehen heute ins Theater, schauen uns den an. Also diese Liveatmosphäre wird so stark unterschätzt.“