Topmodel Naomi Campbell kommt als DJane nach Wien
Seit einigen Monaten ist das Topmodel auch als DJane aktiv und wird am 16. April in Wien auflegen.
Schon vergangene Woche machte die Fitnessbekleidungsmarke "Gtrix" auf ihrem Instagram-Account besonders neugierig, da sie eine Clubnacht in Wien mit einer "globalen Ikone" ankündigte.
Jetzt haben sie auch den Namen enthüllt: Niemand Geringerer als Topmodel Naomi Campbell wird am 16. April hinter den Turntables im O - der Klub in Wien stehen und "ein exklusives DJ-Set" spielen.
"Diese Nacht wird nicht wiederholt, Tickets sind limitiert und werden schnell weg sein", wird noch angekündigt.
Neben Campbell werden auch Sam Divine, Wolfram Amadeus und Philipp Straub auflegen.
Dass Naomi Campbell auch als DJane auftritt, ist tatsächlich eher neu, denn ihr Debüt feierte sie erst im September auf einem Elektro-Festival in München.
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