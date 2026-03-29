Topmodel Naomi Campbell kommt als DJane nach Wien

Schon vergangene Woche machte die Fitnessbekleidungsmarke "Gtrix" auf ihrem Instagram-Account besonders neugierig, da sie eine Clubnacht in Wien mit einer "globalen Ikone" ankündigte.

Jetzt haben sie auch den Namen enthüllt: Niemand Geringerer als Topmodel Naomi Campbell wird am 16. April hinter den Turntables im O - der Klub in Wien stehen und "ein exklusives DJ-Set" spielen.