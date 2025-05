Jetzt war der "Kaiser" persönlich zu Gast bei Toni Mörwald in Feuersbrunn. Denn Skikaiser Franz Klammer hielt dort sein Charity-Dankes-Dinner der "Franz Klammer Foundation" ab und bedankte sich für 27 Jahre, in denen 3,5 Millionen Euro an Sportlerinnen und Sportler ausgeschüttet werden konnten.

"Ohne die Unterstützung von so vielen engagierten Personen wäre es gar nicht möglich, so viele Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen. Und dies nun schon seit über 25 Jahren – das motiviert ungemein", so Klammer.