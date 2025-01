Tobias Moretti verrät, wann ihm das Lachen im Hals stecken bleibt

"Ich stand mit meinem Sohn Lenz auf der Bühne. In Kleists ,Der zerbrochene Krug' habe ich den Richter Adam und er den Ruprecht gespielt. Gemeinsam Theater zu spielen, also das zu tun, was die größte Leidenschaft von uns beiden ist, das war sehr bewegend", sagt Moretti in einem Interview mit der Zeitschrift "Frau im Spiegel".

Besonders dankbar ist Moretti auch dafür, dass ein schwerer Quad-Unfall seiner Ehefrau noch einmal glimpflich ausgegangen ist. "Der Unfall ist über zweieinhalb Jahre her. Meine Frau übt ihren Beruf als Musikerin (Anm. d. Red.: spielt Oboe) weiter aus und tut auch im Alltag vieles von dem, was sie vorher getan hat. Wenn einen zwischendurch auch nur eine halbe Sekunde ein Gedankenblitz durchfährt, wie das Leben aussehen würde, wenn es anders gekommen wäre, ist man einfach nur glücklich."

Besonders bewundert er an Julia ihre eiserne Disziplin. "Meine Frau ist, wie viele Musiker übrigens, in der Tat ein Muster an Disziplin, an Struktur, auch an Realismus - und dabei völlig autonom. Da bräuchte ich vermutlich mehr unterstützendes ,Anschubsen' von außen."

Diese Tatsache hat Moretti auch in seinem Glauben noch einmal gefestigt. "Die Überzeugung, dass es eine Instanz gibt, die uns übersteigt, und dass wir nicht die letzte, geschweige denn die höchste Instanz sind, ist für mich eigentlich selbstverständlich. Ob so eine Instanz in unser Hier und jetzt eingreift, ist eine andere Frage."