Wenn Promis wie Thomas Spitzer oder Alfons Haider zu Göttern werden

Ob in Shiva, Aphrodite oder Odin – Künstlerin Margarita Gavrielova verwandelte prominente Damen und Herren in Gottheiten, fotografisch festgehalten von Monika Fellner.

„Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, zeigen uns, wie man seine Gaben sichtbar macht – trotz Zweifel, Kritik oder Druck. Sie tragen dieselben Ängste in sich wie wir alle, stellen sich aber dennoch auf eine Bühne oder ins Rampenlicht. Das ist Mut zur Sichtbarkeit. Und genau diesen Mut möchte ich mit meiner Kunst auch anderen zugänglich machen“, so die Künstlerin zu ihren Werken.