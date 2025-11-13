Wenn Promis wie Thomas Spitzer oder Alfons Haider zu Göttern werden
Ob in Shiva, Aphrodite oder Odin – Künstlerin Margarita Gavrielova verwandelte prominente Damen und Herren in Gottheiten, fotografisch festgehalten von Monika Fellner.
„Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, zeigen uns, wie man seine Gaben sichtbar macht – trotz Zweifel, Kritik oder Druck. Sie tragen dieselben Ängste in sich wie wir alle, stellen sich aber dennoch auf eine Bühne oder ins Rampenlicht. Das ist Mut zur Sichtbarkeit. Und genau diesen Mut möchte ich mit meiner Kunst auch anderen zugänglich machen“, so die Künstlerin zu ihren Werken.
Peter Stöger und Ulrike Kriegler
Kabarettist Reinhard Nowak
EAV-Mastermind Thomas Spitzer
Sänger Roman Gregory
Dragqueen Tamara Mascara
Intendant Alfons Haider
Sängerin Jazz Gitti
Sänger Georgij Makazaria
Kabarettistin Caroline Athanasiadis
Schauspieler Aaron Karl
Präsentiert wurden diese jetzt bei der Vernissage „Mut zur Sichtbarkeit – Das Gött:innen-Event“ in den Wiener Sofiensälen.
„Ich habe mir Odin ausgesucht, weil mich das Bild auf Anhieb optisch angesprochen hat. Dann habe ich gelesen, was dahintersteckt - Weisheit, Erfahrung, innere Führung – und gedacht: Ja, das passt. Ich hab ohnehin einen Hang zur nordischen Mythologie“, erzählte Aaron Karl, der, wie zum Beispiel auch EAV-Mastermind Thomas Spitzer, Kabarettistin Caroline Athanasiadis oder Rapid-Trainer Peter Stöger, bei diesem Kunstprojekt dabei war.
Vor Ort wurde auch der von DJ Klaus Biedermann verfasste Song „Göttin Lilith“ präsentiert.
Kommentare