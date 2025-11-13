Austropromis

Wenn Promis wie Thomas Spitzer oder Alfons Haider zu Göttern werden

Künstlerin Margarita Gavrielova zeigte in den Wiener Sofiensälen ihre "göttlichen" Porträts prominenter Damen und Herren.
13.11.25, 05:00
Ob in Shiva, Aphrodite oder Odin – Künstlerin Margarita Gavrielova verwandelte prominente Damen und Herren in Gottheiten, fotografisch festgehalten von Monika Fellner

„Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, zeigen uns, wie man seine Gaben sichtbar macht – trotz Zweifel, Kritik oder Druck. Sie tragen dieselben Ängste in sich wie wir alle, stellen sich aber dennoch auf eine Bühne oder ins Rampenlicht. Das ist Mut zur Sichtbarkeit. Und genau diesen Mut möchte ich mit meiner Kunst auch anderen zugänglich machen“, so die Künstlerin zu ihren Werken.

Peter Stöger und Ulrike Kriegler

Kabarettist Reinhard Nowak

EAV-Mastermind Thomas Spitzer

Sänger Roman Gregory

Dragqueen Tamara Mascara

Intendant Alfons Haider

Sängerin Jazz Gitti

Sänger Georgij Makazaria

Kabarettistin Caroline Athanasiadis

Schauspieler Aaron Karl

Präsentiert wurden diese jetzt bei der Vernissage „Mut zur Sichtbarkeit – Das Gött:innen-Event“ in den Wiener Sofiensälen.

„Ich habe mir Odin ausgesucht, weil mich das Bild auf Anhieb optisch angesprochen hat. Dann habe ich gelesen, was dahintersteckt - Weisheit, Erfahrung, innere Führung – und gedacht: Ja, das passt. Ich hab ohnehin einen Hang zur nordischen Mythologie“, erzählte Aaron Karl, der, wie zum Beispiel auch EAV-Mastermind Thomas Spitzer, Kabarettistin Caroline Athanasiadis oder Rapid-Trainer Peter Stöger, bei diesem Kunstprojekt dabei war. 

Vor Ort wurde auch der von DJ Klaus Biedermann verfasste Song „Göttin Lilith“ präsentiert.

