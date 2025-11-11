Dieser Mann durfte an die Handtasche von Christina Lugner

Dieser Mann durfte sogar an die Louis-Vuitton-Tasche von Christina „Mausi“ Lugner – und sie mit dem Antlitz von Ikone Marilyn Monroe bemalen.

Popartkünstler Martin Sonnleitner feierte jetzt im Wiener Heindl-SchokoMuseum seinen 60. Geburtstag. Lugner hielt die Laudatio und zeigte dort auch ihre Tassche her. DJane Trice sorgte für den passenden Sound.

Ebenfalls mitgefeiert haben auch: Zauberer Tony Rei, Gottfried Gusenbauer (Karikaturmuseum Krems), Koch Heinz Hanner und Ex-Model Carmen Kreuzer.

Sonnleitner lebt und arbeitet in Niederösterreich. Er ist Mitglied der “Soho community of fine artist’s” in New York. Seine Werke sind weltweit in Ausstellungen u. a. in New York, Miami, Brüssel, Mallorca, Zürich, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Tübingen, Budapest, Malmö und Stockholm zu sehen.

Er hat auch das Falco-CD-Cover „Chance to Dance“ aus dem Jahre 2007 gestaltet.