Teresa Vogl enthüllt ihre Robe für den Wiener Kaffeesiederball

Über ihr Opernballkleid hat Moderatorin Teresa Vogl dem KURIER bereits verraten, dass es grün sein wird und "ein bisschen was von einem 1940er-Jahre-Film hat".

Davor steht aber noch der Kaffeesiederball an, der am Freitag über die Bühne geht - und da hat sie jetzt ihre Robe enthüllt, die der Couturier Christian Seibold entworfen hat. "Erst einmal sind wir auf die Ballfarben eingegangen. Dann war die Idee, die 20er- und 30er-Jahre, ein bisschen Tango und ein bisschen modern...", so Seibold in einem Instagram-Video.

Vogl selbst verrät, dass es auch von der Wiener Werkstätte inspiriert sei und "extrem angenehm zu tragen" ist. "Ich kann mir durchaus vorstellen, in diesem Kleid am Ball noch Tango zu tanzen."

Außerdem sei das Kleid auch "zum Moderieren geeignet", denn Vogl moderiert den Kaffeesiederball heuer bereits zum zweiten Mal.