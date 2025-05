Tanzen wie ein "Dancing Star" - und warum Missy May so richtig nervös war

Und obwohl Bühnenprofi war Missy May so richtig nervös. "So nervös war ich schon lange nicht mehr. Nach so langer Zeit wieder vor so vielen Menschen zu tanzen – mein Herz hat geschlagen wie am ersten Tag. Dieses Kribbeln, das Herzklopfen, das Rauschen in den Ohren. Ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder, der einmal auf einer Bühne stand", berichtet sie via Facebook.

"Ein riesengroßes Dankeschön an Dimitar Stefanin, den treuesten Tanzpartner der Welt – für deine Geduld, dein Vertrauen und deine Energie. Es war eine Ballnacht, die ich nie vergessen werde."