Superstar Billie Eilish beim Eisessen in Wien erwischt

Für die österreichischen Fans der US-Sängerin Billie Eilish herrscht derzeit Ausnahmezustand. Denn heute, Freitag, gibt sie ein Konzert in der Wiener Stadthalle, das in kürzester Zeit ausverkauft war.

Der Star selbst ist jedenfalls noch ganz gemütlich unterwegs und wurde bei Veganista in der Neustiftgasse gesichtet, wo sie sich, bewacht von ihren Securitys, ein Eis holte, wie ein TikTok-Video zeigt. Der Besuch dürfte nicht so ganz zufällig gewesen sein, denn das Eisgeschäft hat extra Eissorten anlässlich des Konzerts kreiert.

In diversen Social-Media-Gruppen suchen Fans noch immer verzweifelt nach Tickets. Dabei sind die ersten Anhänger schon lange bei der Stadthalle angekommen. Denn bereits am Donnerstag bildete sich dort eine lange Schlange. Der Grund dafür: Man konnte sich Nummernbändchen abholen, um am Konzerttag als erste in die Halle zu dürfen und somit dann ganz vorne bei der Bühne zu stehen.

Ganze zehn Sorten gibt's jetzt dort, die nach Songs von Billie Eilishs neuem Album benannt sind. "Bird of a Feather" ist etwa Pfirsichsorbet mit pinker Drachenfrucht-Sauce oder "The Greatest" ist ein Peanut-Butter-Eis mit schokolierten, gesalzenen Erdnüssen.

Aber auch sonst kommt man in der österreichischen Hauptstadt mit der Sängerin in Verbindung. Denn in den Wiener Linien gibt's auch eine Durchsage: "Hi Wien, hier ist Billie Eilish! Öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, ist eine der umweltfreundlichsten Arten, sich in Wien fortzubewegen – wenn du heute planst, mich in der Stadthalle zu sehen, fahr bitte mit den Wiener Linien dorthin. Viel Spaß bei der Show!"