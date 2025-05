Abzocke: Karten für Billie Eilish-Konzert lösten sich in Luft auf

Dann redet sich das in Deutschland ansässige Unternehmen auf eine angebliche Insolvenz eines Kartenzulieferers ein, und dass man keine anderen Karten mehr organisieren habe können. Das " Kartenhaus By Tix & Travel " ist zusammengestürzt.

Potocnik, er ist Listengemeinderat in Linz, ist stinksauer. Die Karten hat er vor über einem Jahr für sich und seine 14-jährige Tochter Coco gekauft, 598 Euro hat er dafür gezahlt, 299 Euro pro Stehplatz in der Wiener Stadthalle.

Taschenspielertricks wie jene von "Kartenhaus By Tix & Travel" dürften schon öfter angewendet habe, wie eine kurze Internet-Recherche zeigt. "Leute, kauft bei diesem Laden auf keinen Fall Tickets", klagt ein User sein Leid über einen Anbieter mit einem ähnlich klingenden Namen. Er hat Tickets für Billie Eilish in Hannover gekauft. Und wie Potocnik kurz vor dem Konzert die negative Karteninfo erhalten.

Die Absage hat Potocnik - passend zum ersten Teil der Tour, "Hit me hard and soft" - sehr hart getroffen. Das Geld wolle man ihm rücküberweisen, hieß es in dem Mail, aber so leicht will Potocnik das Unternehmen nicht davonkommen lassen: "Wie soll man bei dem Verkauf von Tickets insolvent werden?" Darüber hinaus ist aktuell kein Fall eines insolventen Kartenverkäufers bekannt.

Ticket um 1.111 Euro verfügbar

Und er stellt sich die Frage, ob hier nicht mit dem Geld der Kunden spekuliert wird, indem Tickets mit deren Geld gekauft und dann - wenn das Konzert ausverkauft ist - noch teurer weiterverkauft werden.

Auf der Plattform viagogo etwa werden Stehplatztickets für das Eilish-Konzert am 6. Juni aktuell um 1.111 Euro zum Kauf angeboten.

Eilish-Fans, wie er und seine Tochter, die sich auf die ursprünglichen Tickets verlassen haben, seien dann die Leidtragenden.

Er will jedenfalls noch alles versuchen, um die Tickets zu bekommen. Bislang allerdings erfolglos, ein Mail blieb unbeantwortet, bei einem Anruf der deutschen Telefonnummer will - siehe oben - niemand antworten.