Austropromis

Supermodel Adriana Karembeu kommt zum Wiener Opernball

Frau mit blondem Bob, rotem Lippenstift und schwarzem, rüschigem Oberteil vor blauem Hintergrund.
Das slowakische Model wird auf Einladung von Michael Lameraner und Adi Weiss in der "Style Up Your Life!"-Loge Platz nehmen.
Von Lisa Trompisch
29.01.26, 13:21

In der Loge der "Style Up Your Life!"-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss wird's am Opernball jetzt schon ganz schön eng. Denn dort wird auch Model und Schauspielerin Adriana Karembeu Platz nehmen.

"Mit Adriana Karembeu bekommen wir noch mehr Supermodel-Glam nach Wien. Sie ist eine internationale Ikone – schöner kann man Star-Appeal am Opernball kaum umsetzen", so die beiden Medienmacher.

Zwei Männer im Frack mit einer blonden Frau im schwarzen Abendkleid

Adi Weiss mit Adriana Karembeu und Michael Lameraner 

Für Karambeau ist es eine Premiere, sie war noch nie beim Opernball.

Weitere Stargäste sollen noch folgen.

