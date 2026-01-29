Supermodel Adriana Karembeu kommt zum Wiener Opernball

In der Loge der "Style Up Your Life!"-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss wird's am Opernball jetzt schon ganz schön eng. Denn dort wird auch Model und Schauspielerin Adriana Karembeu Platz nehmen.

"Mit Adriana Karembeu bekommen wir noch mehr Supermodel-Glam nach Wien. Sie ist eine internationale Ikone – schöner kann man Star-Appeal am Opernball kaum umsetzen", so die beiden Medienmacher.

Adi Weiss mit Adriana Karembeu und Michael Lameraner

Für Karambeau ist es eine Premiere, sie war noch nie beim Opernball.

Weitere Stargäste sollen noch folgen.