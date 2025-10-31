Süße Liebeserklärung von Leona König an Alexander Wrabetz

Getuschelt wurde ja immer wieder, offiziell gemacht haben es "Goldene Note"-Initiatorin und Moderatorin Leona König und der jetzige Rapid-Präsident Alexander Wrabetz im Sommer 2022. Bei den Salzburger Festspielen traten sie zum ersten Mal als Paar auf und zeigten allen ihre Liebe.

"Ich schätze an ihr die Begeisterung für die Klassik, ihre Menschlichkeit, ihre Schönheit und ihr Lachen", sagte Wrabetz in einem Krone-Interview.

Jetzt machte Leona ihm eine süße Liebeserklärung via Instagram. "Dankbar für die Momente, die wir teilen", postete sie da. Und nicht viele Menschen würden so wie er hinter ihr stehen.