Sturz und Operation bei Schauspielerin Mona Seefried

Vor einigen Tagen hieß es, dass die Vorstellung "Der Besuch der alten Dame" in Wels abgesagt werden musste, da Schauspielerin Mona Seefried aus gesundheitlichen Gründen nicht spielen könne. Am 6. Februar wäre sie dort auf der Bühne gestanden.

Jetzt hat sich Seefried via Facebook und Instagram zu Wort gemeldet. "Zum ersten Mal in meinen 51 Berufsjahren musste ich vergangene Woche Vorstellungen absagen". Der Grund dafür: Sie war auf einer Eisplatte ausgerutscht und hat sich eine Radiusfraktur an der rechten Hand zugezogen.

"Leider kann ich erst am Dienstag operiert werden", schreibt sie. Dennoch sei sie in besten Händen und freut sich schon, wenn sie wieder spielen kann.

"Ab März stehe ich wieder mit großer Freude auf der Bühne mit ,Besuch der alten Dame'".