"Ixi Putz" Chiara Pisati wurde zum ersten Mal Mama
"Willkommen auf der Welt, mein Superheld", schreibt Chiara Pisati auf Instagram. Die als "Ixi Putz" bekannte Schauspielerin wurde bereits am 29. Jänner Mama eines Buben.
"Du bist zwar winzig klein, 2.400 g, aber schon stärker als alles, was ich je kannte - und der größte Beweis dafür, dass Wunder existieren", so Pisati weiter.
Denn die Schwangerschaft war alles andere als einfach. Chiara Pisati musste sich wochenlang in stationäre Behandlung begeben und zeitweise war es nicht sicher, ob sie das Krankenhaus mit ihrem Baby verlassen kann.
"Nach Monaten voller Angst, Hoffen, Zittern und all den Hürden, die wir gemeinsam überwunden haben, darf ich dich endlich in meinen Armen halten. Danke, dass du gekämpft hast und mich als deine Mama ausgesucht hast", kann sie jetzt endlich aufatmen und zeigt sich überglücklich.
