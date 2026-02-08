"Ixi Putz" Chiara Pisati wurde zum ersten Mal Mama

"Willkommen auf der Welt, mein Superheld", schreibt Chiara Pisati auf Instagram. Die als "Ixi Putz" bekannte Schauspielerin wurde bereits am 29. Jänner Mama eines Buben.

"Du bist zwar winzig klein, 2.400 g, aber schon stärker als alles, was ich je kannte - und der größte Beweis dafür, dass Wunder existieren", so Pisati weiter.