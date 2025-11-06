Bekannt aus "Familie Putz": Chiara Pisati teilt Babynews

Monatelang waren Fans von Werbegesicht Chiara Pisati (30) in Sorge, da sie immer wieder Beiträge aus dem Spital postete, wo sie stationär aufgenommen war. Warum sie dort war, verriet die XXXLutz-Darstellerin aber nicht - bis jetzt!

Denn "Ixi Putz" ist schwanger und kann jetzt endlich aufatmen: "Vor ein paar Wochen hat keiner mehr gedacht, dass ich mit dir zu zweit nach Hause kommen werde, aber ich habe immer schon ganz fest an Wunder geglaubt und kämpfe jeden Tag dafür, dich gesund in meinen Armen halten zu dürfen", schreibt sie zu einem Instagram-Posting, auf dem sie ihren Babybauch zeigt und die Ultraschallbilder in die Kamera hält.

Pisati ist bereits im siebten Monat - ob es ein Mädchen oder ein Bub wird, hat sie aber noch nicht verraten.

Im Sommer 2024 machte sie ihre Beziehung zu Immobilienunternehmer Lukas de Roode öffentlich, der Geschäftsführer der Wiener Immobilien Bauträger GmbH.