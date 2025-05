Starfotograf Rainer Hosch enthüllt, wie Falcos letztes Plattencover ausgesehen hätte

Der gebürtige Wiener fotografiert die Großen in Hollywood regelmäßig – seine Werke zeigt er jetzt in einer Ausstellung.

Von George Clooney über Meryl Streep bis hin zu Jennifer Lopez – der gebürtige Wiener Fotograf Rainer Hosch (55) hatte sie alle vor der Linse.

Begonnen hat aber alles in der Wiener Musikszene – mit Falco. Kennengelernt hat er ihn 1996 über die damalige Freundin des „Falken“, die als Model tätig war und so mit Hosch zusammenarbeitete.

© Z.V.g. Falco und Rainer Hosch im Jahr 1996

"Da ist er auf mich aufmerksam geworden und wir haben für seine neue Platte das Cover fotografiert. Dann ist aber zwei Jahre später leider das Unglück passiert und die Platte war noch nicht veröffentlicht und nachdem sie posthum veröffentlicht wurde, haben sie ein anderes Cover genommen, das dunkler war. Meine Fotos haben da nicht dazugepasst", so Hosch im Gespräch mit dem KURIER.

© Rainer Hosch Eines der Bilder, die Rainer Hosch von Falco im Jahr 1996 gemacht hat

Die Fotos wollte der Fotokünstler der Öffentlichkeit aber natürlich nicht vorenthalten und stellt diese jetzt aufgrund des 40-Jahre-Jubiläums von "Rock Me Amadeus" neben zahlreichen anderen Star-Porträts im Pop-up-Space "Grill & Guests" (Seilerstätte 7) in Wien aus. Und das ist eine Seltenheit, denn immerhin lebt Hosch seit Ende der 1990er-Jahre in den USA – zuerst in New York, dann in Los Angeles. 2003 erlangte er dort mit seinen Fotos des "Godfather of Punk", Iggy Pop, viel Aufmerksamkeit.

© Rainer Hosch Iggy Pop aus dem Jahr 2003

Seither vertrauen die Stars auf sein fotografisches Gespür. Eine besonders lange Arbeitsbeziehung hat sich etwa mit Schauspieler George Clooney ergeben. "Wir arbeiten seit fast 15 Jahren zusammen. George ist das beste Beispiel dafür, dass die großen Weltstars oft die Leichtesten und Nettesten sind. Und die nicht so bekannten Stars sind die Schwierigen und die, die glauben, sie sind so toll. Er ist wirklich der Typ, der man hofft, dass er ist." Ein besonders berühmtes Foto entstand unter lustigen Bedingungen wie Hosch erzählt. Clooney wollte eine Kamera ausprobieren. "In dem Moment wusste ich, das wäre das Foto, hatte meine Kamera aber nicht in der Nähe. Also habe ich das Bild mit dem iPhone gemacht", lacht Hosch.

© Rainer Hosch Dieses Foto von George Clooney wurde mit dem iPhone gemacht

Recht schnell musste alles bei Schauspielerin Meryl Streep gehen. "Ich habe schon gemerkt, dass sie eigentlich nicht lange bleiben will. Und nach 1 1/2 oder 2 Minuten ist sie aufgestanden, hat noch so gewunken und gesagt: ,I know you got it!' Und ich hab mir gedacht: Ok, das war jetzt wirklich kurz."

© Rainer Hosch Dieses Foto von Meryl Streep entstand in knapp zwei Minuten

Er habe dann aber nachrecherchiert und herausgefunden, dass selbst Brigitte Lacombe, die mit Bildern der jungen Meryl Streep berühmt wurde, einmal sagte: "Meryl war superwichtig für meiner Karriere, aber man kriegt nicht mehr als zwei Minuten." Ganz oben auf Hoschs Foto-Wunschliste würde noch der Dalai Lama stehen. "Ich hab unlängst in einem Gespräch jemanden kennengelernt, der mir gesagt hat: ,Der Dalai Lama, das kann ich möglich machen.' Deshalb habe ich jetzt die Hoffnung, dass sich der Traum bald erfüllt." Und sonst? "Madonna wäre schon cool".