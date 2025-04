Spitzenkoch Juan Amador als Künstler: "Ich sehe Malen als Therapie"

Sein Restaurant "Amador" in Grinzing trägt drei Michelin-Sterne. Auf Juan Amadors Speisekarte stehen Gerichte wie "Wiener Tafelspitz 2.0", "Jacobsmuschel mit Herzbries, Perigord Trüffel und Kerbelknolle" oder "Apfelstrudel 2.0" (ohne Rosinen).

Doch wenn Amador nicht in der Küche steht, hat er das Malen für sich entdeckt. "Ich sehe das Malen als Kontrapunkt, als Therapie, wirklich in eine andere Welt abtauchen. Wenn ich nachts um 11 oder 12 ins Atelier gehe, geht das bis 3 oder 4 Uhr morgens. Dann möchte ich nichts mit Essen zu tun haben", erzählt er in der ORF-Sendung "Willkommen Österreich".