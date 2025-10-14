Spekulationen bestätigt: Baby Nummer 3 für Sängerin Virginia Ernst

Mit einem Instagram-Posting ließ Musikerin Virginia Ernst ihre Fans heftig spekulieren. Sie postete ein Video mit ihrer Frau Dorothea und schrieb dazu: "Bald gibt's Neuigkeiten von uns".

Sofort häuften sich Kommentare, die von einem dritten Kind für das glückliche Paar sprachen. Und da es ohnehin schon sehr viele erraten hatten, wollten die beiden wohl auch nicht mehr länger warten und bestätigten am Dienstag die Spekulationen.

"Man kann es nicht mehr länger verstecken/einziehen", schrieb Virginia zu einem Video, das sie gemeinsam mit Dorothea zeigt - und diese präsentiert da auch stolz ihren Babybauch und ein Ultraschallbild.

Für die beiden ist es nach zwei Buben im Alter von 2 und 4 Jahren das dritte Kind.