Noch ein Baby für Virginia Ernst? Fans spekulieren über Nachwuchs

2016 haben sich Sängerin Virginia Ernst und Dorothea kennen- und liebengelernt. Nur zwei Wochen später haben sich die beiden verlobt. 2017 haben sie dann auch geheiratet. 2021 kam dann ihr Sohn zu Welt, 2023 folgte ihr zweites Baby, wieder ein Bub. "Ich möchte, dass meine Söhne einmal keinen Unterschied zwischen Mann und Frau machen. Aber ich denke, unsere Söhne haben die besten Voraussetzungen, weil sie mit zwei Frauen als Mamas aufwachsen", sagte Virginia Ernst in einem KURIER-Interview.

"Ich glaube aber generell, dass es für die Generation, die jetzt klein ist, auch einfacher ist, weil da ein ganz anderes Bewusstsein da ist, als das zum Beispiel bei mir war. Als ich neun oder zehn Jahre alt war, habe ich mich mit Gleichberechtigung eigentlich noch nicht wirklich beschäftigt und das wäre mir da auch nicht aufgefallen." Jetzt machte die ehemalige Eishockey-Spielerin eine mysteriöse Ankündigung via Instagram. "Bald gibt's Neuigkeiten von uns", heißt es da zu einem Video, welches sie Hand in Hand mit ihrer Frau Dorothea zeigt.