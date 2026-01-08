Austropromis

Spätes Glück: EAV-Sänger Klaus Eberhartinger ist wieder Papa geworden

Ein Mann in einem blauen Samtjackett und Fliege steht auf einer Bühne vor dem "Dancing Stars"-Logo.
Mit 75 ist der Musiker und Moderator angeblich wieder Vater geworden.
08.01.26, 07:00
Während andere die Zeit mit ihren Enkerln genießen, darf sich EAV-Frontmann Klaus Eberhartinger anscheinend über eigenen Nachwuchs freuen. Und das im stolzen Alter von 75 Jahren.

Er ist nämlich laut "Krone" noch einmal Papa geworden. Das wäre dann sein drittes Kind. 

Die Freunde des Musikers, der in Kenia lebt, sollen sich sehr mit ihm freuen. 

Ende 2021 sprach er in Vera Russwurms Talkshow über seine deutlich jüngere kenianische Frau.

"Ich sag immer, wir haben uns nicht g'sucht, aber wir haben uns g'funden - wir passen ganz gut zusammen! Wenn wir net zam" sind, geht uns was ab!"

Eberhartinger wohnt mit seiner Liebsten und den jetzt zwei Kindern (eine Tochter hat er schon mit seiner Frau) in Kenia in einem Haus direkt am Meer. "Am schönsten Strand Afrikas", wie er erzählt. 

Nur wenige Kilometer von seinem ehemaligen Bandkollegen Thomas Spitzer entfernt.

kurier.at, LT  | 

