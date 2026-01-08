Spätes Glück: EAV-Sänger Klaus Eberhartinger ist wieder Papa geworden

Während andere die Zeit mit ihren Enkerln genießen, darf sich EAV-Frontmann Klaus Eberhartinger anscheinend über eigenen Nachwuchs freuen. Und das im stolzen Alter von 75 Jahren.

Er ist nämlich laut "Krone" noch einmal Papa geworden. Das wäre dann sein drittes Kind.

Die Freunde des Musikers, der in Kenia lebt, sollen sich sehr mit ihm freuen.

Ende 2021 sprach er in Vera Russwurms Talkshow über seine deutlich jüngere kenianische Frau.