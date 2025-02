So läuft's hinter der Traumschiff-Kulisse: Wussow und Silbereisen geben Einblicke

Ein bisserl Verzögerung hatte die Anreise von Florian Silbereisen , der ja bekanntlich Kapitän Parger spielt. Statt wie ursprünglich geplant direkt nach Costa Rica, um dort an Board zu gehen, musste er einen Umweg über Kanada machen.

Das Traumschiff ist wieder in See gestochen - derzeit finden die Dreharbeiten für die neuen Folgen statt.

Endlich an Board, merkte er bei der Kostümprobe, dass er vielleicht doch über den Jahreswechsel ein bisschen zu viel geschlemmt hat - sein Kostüm war ihm nämlich etwas zu eng. "Wenn man bei der Kostümprobe feststellt, dass man über die Feiertage vielleicht doch zu viel gegessen und sich zu wenig bewegt hat", ließ er seine Fans via Instagram daran teilhaben. Und auch gleich an seinem Fitnessprogramm.