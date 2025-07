So ehrlich spricht Schlagerstar Ross Antony über Krisen und Liebe

Bekannte Melodien wie "Singin’ in the Rain“ oder "Walking on Sunshine" mit deutschem Text – das ist das Konzept von Ross Antonys (51) neuem Album "100 Jahre gute Laune". Und der Titel ist bei dem Schlagersänger und Entertainer Programm und nicht zufällig gewählt, wie er dem KURIER im Interview sagt.

"Das war mir auch so wichtig, dass ich nicht zu diesen depressiven und traurigen Momenten zähle. Ich wollte, wenn die Leute meine Musik hören oder auf meinen Konzerten sind, dass sie die gute Laune und Positivität von mir spüren. Es ist ja eine schreckliche Zeit mit den Kriegen, und ich finde, wir müssen viel mehr zusammenarbeiten und nicht immer gegeneinander."