Skifahrer zu wenig gewürdigt? Hinterseer fordert mehr Anerkennung beim Hahnenkammrennen

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Hansi Hinterseer kritisiert fehlende Wertschätzung für Athleten beim Hahnenkammrennen, insbesondere für Slalomfahrer.

Er schlägt vor, einen Nachtslalom am Freitag und die Abfahrt am Samstag zu veranstalten, um die Athleten besser zu würdigen.

Hinterseer betont, dass die Sportler die Show machen und mehr Anerkennung verdienen. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Der ehemalige Riesenslalom- und Slalom-Spezialist gewann sechs Weltcuprennen, eine WM-Medaille und die Riesenslalom-Weltcupwertung der Saison 1972/73. Zweimal wurde Hansi Hinterseer auch Abfahrtsweltmeister der "Pro Tour". Nach seiner aktiven Skikarriere widmete er sich der Musik und ist seither als erfolgreicher Schlagersänger, Schauspieler oder TV-Entertainer unterwegs. In der neuen Doku "Der lange Weg zum Gipfel" gibt er viele Einblicke in sein Leben. Heute lebt Hansi Hinterseer fast noch so wie "damals", als er seine Kindheit und Jugend in Kitzbühel auf der Seidlalm verbrachte. Er lebt mit der Natur, den Tieren, geht mit offenen Augen durchs Leben und macht sich auch seine Gedanken, die er eben in der Doku "Der lange Weg zum Gipfel" so offen teilt. An Rückzug denkt er nicht - im Gegenteil: Der Sänger fühlt sich weiterhin wohl auf der Bühne und er hat viele Pläne. Pläne, beziehunsgweise Ideen, wie man beim Hahnenkammrennen den Athleten besser gerecht werden könnte, hat er auch. Denn seiner Meinung nach, würden die Sportler in Kitzbühel nicht ausreichend gewürdigt werden. "Ich bin seit meinem vierten Lebensjahr, außer fünf Mal, jedes Mal beim Hahnenkammrennen live dabei gewesen. Ich hab hab die Entwicklung gesehen, wie das Geld hereingekommen ist", erzählt er im SportTalk auf ServusTV. " (...) Party hier, Party da. Was mir ein bisschen verloren geht, sind die Athleten, dass die nicht ins Zelt (Anmerk.: damit ist der Kitz Race Club am Fuße der Streif gemeint) hinein dürfen. Das tut mir ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Denn das sind ja die, die die Show machen", sagt er.

"Das Zelt ist super, wirklich fantastisch gemacht von Harti Weirather. Aber ich finde, es gehört eine gewisse Wertschätzung gegenüber den Athleten. Denn, wenn die nicht wären, wäre kein Zelt da. Dass sie am Samstagabend die Abfahrer hochleben lassen (Anmerk.: Bei der Kitz Race Party werden die Abfahrtsieger geehrt), ist fantastisch, das haben sie sich auch verdient. Aber was mir ein bisschen abgeht, sind die Slalomfahrer", so Hinterseer.

"Wieso könnte man nicht vielleicht einmal - gedanklich - am Freitag einen Nachtslalom machen, am Samstag die Abfahrt und dann miteinander die Slamomfahrer und die Abfahrer leben lassen. Weil am Sonntag ist tote Hose!" Als eine "geile Idee" empfand das DJ Ötzi, der ebenfalls beim ServusTV-SportTalk mit dabei war.