Ski-Star Marcel Hirscher hat geheiratet!

Marcel Hirscher
Im heimischen Wohnzimmer hat der Skifahrer zu seiner Freundin Lucy Ja gesagt.
30.09.25, 17:29
Im August 2024 bestätigte Ski-Star Marcel Hirscher gegenüber dem KURIER seine neue Liebe. Viel mehr wollte er aber damals nicht dazu sagen, da er sein Privatleben auch gerne privat hält.

Neue Liebe: Ski-Superstar Marcel Hirscher ist wieder vergeben

Jetzt gibt's aber wieder schöne Neuigkeiten aus dem Liebesleben des Ausnahmeskifahrers - er hat nämlich geheiratet. Wie die "Krone" berichtet, hat er zu seiner Freundin Lucy Ja gesagt - und zwar im heimischen Wohnzimmer. Die Zeremonie ist aber schon einige Wochen her, denn die beiden wollten heiraten, bevor der Trainings- und Weltcup-Trubel losbricht. 

Auf seinen jüngsten Instagrampostings ist bereits der Ehering zu erspähen. Herzlichen Glückwunsch!

