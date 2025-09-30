Ski-Star Marcel Hirscher hat geheiratet!

Im August 2024 bestätigte Ski-Star Marcel Hirscher gegenüber dem KURIER seine neue Liebe. Viel mehr wollte er aber damals nicht dazu sagen, da er sein Privatleben auch gerne privat hält.

Jetzt gibt's aber wieder schöne Neuigkeiten aus dem Liebesleben des Ausnahmeskifahrers - er hat nämlich geheiratet. Wie die "Krone" berichtet, hat er zu seiner Freundin Lucy Ja gesagt - und zwar im heimischen Wohnzimmer. Die Zeremonie ist aber schon einige Wochen her, denn die beiden wollten heiraten, bevor der Trainings- und Weltcup-Trubel losbricht.