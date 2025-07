Ski-Opening Schladming: Backstreet Boys geben Zusatz-Konzert

Nachdem zwei Shows der Backstreet Boys beim Ski-Opening in Schladming Anfang Dezember binnen weniger Tage ausverkauft waren, gibt es nun eine dritte Show am 5. Dezember. Laut Veranstalter Klaus Leutgeb werden die Tickets ab 31. Juli, 10 Uhr zum Verkauf stehen. Erwartet wird, dass auch die dritte Show gefragt ist: "Wir wollen 50.000 Besucher an den drei Tagen erreichen", so Leutgeb bei einer Pressekonferenz am Montag. Pro Termin stehen rund 17.000 Tickets zur Verfügung.

"Der Erfolg ist gigantisch", sagte Leutgeb zum bisherigen Ticketverkauf. Mehr als 80 Prozent der Gäste seien weiblich, das Durchschnittsalter liege bei gut 37 Jahren. Aufgrund des großen Namens der Band will Leutgeb das Set-up diesmal auch verändern: "Die Bühne wird noch größer und höher und sie wird an die Hohenhaustenne und an die Planai-Talstation anschließen", so der Veranstalter. Bis zu 45 Meter breit dürfte die Bühne dann sein und geplant ist eine vollflächige LED-Wand inklusive Flugdach und viel Platz für die fünf Musiker. Für die Ankündigung der dritten Show wurde übrigens auch ein Video-Beitrag der Band eingespielt, die somit selbst "die Katze aus dem Sack" ließen.

Unterkünfte stehen noch zur Verfügung

Die Backstreet Boys kommen in Originalbesetzung und mit dem "Millennium 2.0"-Programm. Dem Vernehmen nach wollen die US-Amerikaner auch selbst die Pisten unsicher machen. Das freut besonders die 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm), bringt das doch abseits der Konzerte zusätzlichen Werbewert. Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbands Schladming-Dachstein meinte: "Wir sind megahappy über den bisherigen Verkauf. Auch die Hotelbuchungen gingen schnell: Es gibt aber noch Zimmer in allen Kategorien und an allen Tagen."

Laut Leutgeb werden etwa zwei Drittel der Tickets als normale Stehplätze verkauft, etwa ein Drittel der Karten gehen als Tickets für die Hohenhaustenne bzw. VIP-Tickets in den Verkauf. Für das Bühnenkonzept sind diesmal rund 500 Scheinwerfer mit einem Gewicht von rund 20 Tonnen vorgesehen. Pyrotechnik dagegen sei nicht angedacht, sagte Leutgeb auf APA-Nachfrage mit Blick auf die vor knapp zwei Wochen niedergebrannte Mainstage des Tomorrowland Festivals in Belgien.

Nähere Infos und Tickets unter www.oeticket.com bzw. Packages unter www.schladming-dachstein.at