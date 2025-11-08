Single-Party: "Glücksagentin" Susanne Mathurin fehlen noch Männer

"Zurück zu echten Verbindungen", das ist das Motto von "Glücksagentin" Susanne Mathurin . Daher hatte sie die Idee, am 11. November eine ganz besondere Single-Party in der Wiener Eden Bar zu veranstalten. Und zwar für Menschen ab 40+.

"Ich wünsche mir, dass Menschen wieder echt miteinander in Verbindung kommen – ohne Filter, ohne App. Vielleicht entsteht Liebe, vielleicht Freundschaft, vielleicht einfach ein unvergesslicher Abend voller Lachen, Tanz und schöner Gespräche.“, so Mathurin dazu.

Damen haben sich schon viele angemeldet, aber die Männer zeigen sich noch etwas schüchtern. Also, liebe Herren, traut euch. Hier geht's zur Anmeldung.

Das Datum hat die "Glücksagentin" übrigens ganz bewusst gewählt, denn "der 11.11 gilt seit langem als Tag der Doppelzahl-Spiegelung. Die Zahl 11 steht für Neubeginn, Entscheidungskraft und klare Ausrichtung. Wenn sie doppelt erscheint, verstärkt sich diese Wirkung."

Die Zahl würde für Neuanfang in Beziehungen (alte Muster loslassen, neue Erfahrungen zulassen), Mut, sich zu zeigen (authentisch statt perfekt), Öffnung für Begegnungen (Menschen treffen, die wirklich passen) und Verbindung zwischen Herz und Handlung (nicht nur wünschen – machen) stehen.

Mehr Infos:

Dienstag, 11.11.2025

Einlass ab 18:00 Uhr | Beginn "Date" 19:00

Eden Bar Liliengasse 2, 1010 Wien

* Welcome-Drink zur Begrüßung

* Tiefgehende & spannende Kennenlern-Fragen

* Tombola mit besonderen Preisen (u. a. Candle-Light-Dinner)

* Exklusiv & limitiert: 40 Frauen & 40 Männer

* Ab ca. 20:00 Uhr: "Dance" the night away zu den Greatest Hits

* Ticketpreis: € 35 inkl. Welcome Drink & Tombola