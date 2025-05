Eine, die von Anfang an gesagt hat, dass sie gewinnen möchte, ist Simone Lugner. Woche für Woche hat sie sich durchgekämpft, sich immer wieder gestrenger Jurykommentare stellen müssen und auch mit ihrem Tanzpartner Danilo Campisi war nicht immer alles eitel Wonne.

So schlüpft Kamper in die Rolle von Glinda aus "Wicked" und Athanasiadis in die Rolle der grünen Hexe Elphaba.

"Es wird auch dramatisch", verspricht Lugner. "Es gibt auch eine Parallele zwischen Dorothy und Simone, denn die Dorothy möchte auch in diese Welt reisen, zu diesem Ort, wo es keine Aufregungen gibt. Und dieser Ort war für Simone der Ballroom", so Campisi dazu.

Lugner hat ja immer gesagt, dass sie all ihre sonstigen Probleme beim Training und im Ballroom vergessen kann, dass das Tanzen sie ablenken würde.