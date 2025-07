Simone Lugner bei Mörbisch-Premiere: "Habe mit den Tränen gekämpft"

Am Donnerstagabend ging die Premiere von "Saturday Night Fever" in Mörbisch über die Bühne. Ein Gast, der immer dabei war, fehlte aber heuer: Baumeister Richard Lugner. Im Vorjahr war das Spektakel in Mörbisch der letzte öffentliche Auftritt vor seinem Tod am 12. August 2024.

Witwe Simone Lugner reiste heuer trotzdem an - im Gedenken an ihren verstorbenen Mann. Unterstützung bekam sie dabei von Freundin Lydia Kelovitz, Mama Eva, sowie Richard Lugners langjährigem Chauffeur Roland Granzer.

"Ich fand es wirklich schön, als Alfons Haider Richard begrüßt hat. Ich habe mit den Tränen gekämpft", sagt Simone Lugner zum KURIER.