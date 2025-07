Disco-Gefühl am Neusiedler See: Premiere in Mörbisch mit hoher Promidichte

"Stayin' Alive", "Night Fever" und "How Deep Is Your Love" sind nur einige der Bee Gees-Hits aus dem Musical "Saturday Night Fever", das am Donnerstagabend Premiere bei den Seefestspielen Mörbisch feierte.

Obwohl das Musical in den 1970er-Jahren verortet ist, sei die Thematik aktueller denn je, so Intendant Alfons Haider zum KURIER. "Wir haben wieder Konflikte und Kriege und einen amerikanischen Präsidenten, der nichts tun kann, aber glaubt, er kann es. Die Jungen haben keine Zukunftsperspektive und stürmten am Wochenende in die Discos, um dort für vier oder fünf Stunden dem Leben zu entkommen. Der Unterschied zu heute ist, dass die Jugendlichen ins Internet fliehen und das ist die Katastrophe und gefährlich, ein Massenmord der Fantasie." Die Disco hingegen habe die Fantasie noch beflügelt und "danach hattest du maximal einen Vollrausch und am nächsten Tag Kopfweh", so Haider.

Warm anziehen

Aufgrund der Wetterlage (viel Wind) mussten alle Anlagen zusätzlich gesichert werden und Haider empfahl, sich wirklich warm anzuziehen. "Man soll sich vorstellen, es wäre eine 'Holiday on Ice'-Vorstellung", lachte er.

Unter den Gästen waren die Kickerlegenden Toni Polster und Stefan Maierhofer, Moderatorin Barbara Karlich, Sänger Waterloo und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.