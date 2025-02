Senta Berger verlor 2024 Mann Michael Verhoeven: "Es geht mir nicht gut"

Berger hatte sich im April nach 60 Ehejahren von ihrem Mann verabschieden müssen, der im Alter von 85 Jahren starb. Der deutsche Regisseur, Produzent und Schauspieler Michael Verhoeven , der sich oft mit Deutschlands Nazi-Zeit befasste, dürfte vielen auch durch den Film "Willkommen bei den Hartmanns" mit Sohn Simon als Regisseur und Senta Berger in der Hauptrolle ein Begriff sein.

Jahrzehnte voller Glücksmomente

Sie blicke auf "schöne Jahrzehnte voller Glücksmomente" zurück, sagte Berger im Jänner in München. "Wir waren glücklich zusammen in Hollywood, das war 1969. Michael hat im Krankenhaus gearbeitet, er hatte ja Medizin studiert und seinen Doktor gemacht, ich habe gedreht", erinnert sich Berger an die Zeit, als sie mit Prominenten wie Dean Martin vor der Kamera stand.

Auch in Italien verbrachte das Paar längere Zeit. "Wir waren glücklich in Rom. Wir hatten in Trastevere eine Wohnung mit einer Terrasse, auf der Feigenbäume standen und Wein wuchs." Auch die Geburt ihrer beiden Söhne Simon und Luca sei ein großes Glück gewesen. Mit ihnen hätten sie noch mal ein Stück eigene Kindheit erleben dürfen.