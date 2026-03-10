Senta Berger spricht über Unfall: "Konnte das erst gar nicht begreifen"

Die beliebte Schauspielerin Senta Berger ist Mitte Jänner von der Bühne gestürzt und brach sich dabei den Oberschenkel. Sie musste sogar operiert werden.

Jetzt hat sie der deutschen Bild ein Interview gegeben, wie sie den Unfall erlebt hat und wie es ihr heute nach der absolvierten Reha geht.

Sie würde sich gut erholen und habe erstaunliche Fortschritte gemacht. "Als ich hier aus Hamburg angekommen war, konnte ich nichts, gar nichts. Nicht gehen. Nicht stehen."

Der Sturz von der Bühne sei ihr nach wie vor ein Rätsel, sie hätte nur den Aufprall gehört. "Ich konnte das alles erst gar nicht begreifen."

Sie sei keine geduldige, dafür aber eine disziplinierte Patientin, erzählte die Schauspielerin der Bild. "Das kommt immer noch von meinem Ballettunterricht, der hält mich gerade. Und natürlich der Beruf der Schauspielerin."

Am 13. Mai feierte sie ihren 85. Geburtstag und hofft, da auch wieder tanzen zu können.