Nach Unfall: Senta Berger bekommt eigene Kinopremiere

In den vergangenen Wochen fanden mehrere Kinopremieren des Films "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" von Regisseur Simon Verhoeven statt. Wer da allerdings nie dabei war, ist Verhoevens Mutter und Hauptdarstellerin Senta Berger .

Sie zog sich Mitte Jänner bei einem Sturz einen Oberschenkelbruch zu und musste operiert werden, mittlerweile befindet sie sich auf Reha. "Das Drehen hat ihr viel Energie gegeben. Doch dann ist ihr dieser doofe Unfall kurz vor der Premiere passiert. Sie hat den Film deshalb selber noch gar nicht im Kino gesehen, was sehr schade ist. Denn wenn man einen Film mit vielen Leuten im Kino sieht, ist das natürlich sehr berührend", sagte Verhoeven am Rande der Berlinale zur Bildzeitung.

Doch er hat auch schon eine besonders liebe Idee: "Ich möchte ein Screening für meine Mama organisieren, damit sie den Film in einem vollen Kinosaal sehen kann."

Senta Berger sei weiterhin "auf dem Weg der Besserung".