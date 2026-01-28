Nach Sturz: Sohn von Senta Berger gibt Gesundheitsupdate

Vor etwas mehr als zehn Tagen ist die Schauspielerin Senta Berger (84) beim Soundcheck zu einer Lesung auf dem Weg zur Bühne so unglücklich gestürzt, dass sie sich den Oberschenkel gebrochen hat und sogar operiert werden musste.

Anlässlich der Premiere des Films "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" in München sagte ihr Sohn Simon Verhoeven jetzt der dpa: "Sie ist stabiler geworden. Sie wurde von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt. Sie wird wieder auf die Beine kommen."

Dennoch werde der Genesungsprozess noch andauern. "Nach so einer OP ist man auch als älterer Mensch erst mal sehr angeschlagen. Sie hat sich aber sehr gut erholt und geht hoffentlich bald in eine Reha-Klinik, wenn es so gut weiterläuft", so Verhoeven.