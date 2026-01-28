Austropromis

Nach Sturz: Sohn von Senta Berger gibt Gesundheitsupdate

Eine ältere Frau mit blonden Haaren und einer korallenroten Halskette lächelt.
Die Schauspielerin liegt weiterhin im Krankenhaus und hat die Premiere ihres neuen Films verpasst.
28.01.26, 16:04

Vor etwas mehr als zehn Tagen ist die Schauspielerin Senta Berger (84) beim Soundcheck zu einer Lesung auf dem Weg zur Bühne so unglücklich gestürzt, dass sie sich den Oberschenkel gebrochen hat und sogar operiert werden musste.

Große Sorge: Senta Berger ist schwer gestürzt

Anlässlich der Premiere des Films "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" in München sagte ihr Sohn Simon Verhoeven jetzt der dpa: "Sie ist stabiler geworden. Sie wurde von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt. Sie wird wieder auf die Beine kommen."

Dennoch werde der Genesungsprozess noch andauern. "Nach so einer OP ist man auch als älterer Mensch erst mal sehr angeschlagen. Sie hat sich aber sehr gut erholt und geht hoffentlich bald in eine Reha-Klinik, wenn es so gut weiterläuft", so Verhoeven.

Leben ohne Erinnerungen ist für Schauspielerin Senta Berger undenkbar

Dass Berger die Filmpremiere verpasst hat, würde sie auch schmerzen: "Der Film bedeutet ihr unendlich viel und sie fiebert vom Krankenbett mit."

