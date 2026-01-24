Schrecksekunden am Philharmonikerball: Clemens Unterreiner kippte plötzlich um

Opernsänger und "Burg Gars"-Intendant Clemens Unterreiner ist ein gern gesehener Gast am Wiener Philharmonikerball. Auch heuer war er natürlich wieder dabei und freute sich auf eine schöne Ballnacht. Nur daraus wurde leider nichts, denn nach nur einer Stunde war für ihn das Gewalze vorbei. Noch während der Eröffnung bemerkte er Unwohlsein - und fiel dann in Ohnmacht! "Ich könnte sagen, dass die Eröffnung des Philharmonikerballs so schön war, dass ich glatt in Ohnmacht gefallen bin, aber Faktum war, dass ich zum Finale der Eröffnung bewusstlos geworden bin", erzählt er dem KURIER.

"Es ging so schnell, gerade bin ich noch als Ehrengast eingezogen und habe die wunderschöne Eröffnung genossen und plötzlich wurde mir schwindlig. Ich konnte nicht einmal bei meiner Sitznachbarin um Hilfe bitten oder aufstehen und hinausgehen. Ich wollte vor allem nicht die Eröffnung stören, das hätte man ja mitbekommen, sondern ich bin auf dem Sessel leise dezent zusammengesackt und war mehrere Minuten bewusstlos." Sofort waren Sanitäter zur Stelle und haben geholfen. "Die Rettungskette hat jedenfalls fantastisch funktioniert", erzählt Unterreiner. "Ich wurde dann von den Sanitätern ins Arztzimmer gebracht, wo sofort ein EKG, Blutzuckermessung und weitere Untersuchungen gemacht wurden", so der Opernsänger. "Ich habe zwar viel Flüssigkeit verloren und war dehydriert und unterzuckert, aber sonst ok. Ich wurde stabilisiert und habe mich dann gleich in ärztliche Behandlung begeben." Unterreiner vermutet, dass er sich schon Tage zuvor irgendwas eingefangen haben muss, was dann just am Ball akut geworden ist.

© Clemens Unterreiner Zwischen diesen beiden Bildern liegt nur eine Stunde Zeitunterschied