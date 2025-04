Schlagersänger Andy Borg hat für Starallüren überhaupt kein Verständnis

Schunkel-Meister Andy Borg ist seit über 40 Jahren in der Schlagerbranche unterwegs. Der gelernte Automechaniker aus Wien zeigt sich aber totz seines Erfolges ziemlich bodenständig. Pomi-Bonus oder gar Starallüren, Fehlanzeige!

"Für so etwas habe ich auch gar kein Verständnis", sagte er jetzt im Interview mit der Abendzeitung. "Man ist nicht von heute auf morgen deutschlandweit bekannt und man weiß, wo man herkommt. Ich sage immer: Wenn ein Sportler gewinnt, dann hat er in diesem Moment seine beste Leistung erbracht. In der Musikbranche ist das Geschmacksache. Da muss man froh sein, wenn man ein, zwei, oder in meinem Fall 40 Jahre damit sein Geld verdienen darf", so Borg.