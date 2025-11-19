Melissa Naschenweng verrät ihre liebsten Weihnachtstraditionen
Schlagersängerin Melissa Naschenweng hat ein turbulentes Jahr hinter sich. So kam etwa ihr Album "Alpenbarbie" heraus, mit dem sie dann auch gleich auf Tour ging. Außerdem soll auch ihre Liebe zu Toni Gabalier zerbrochen sein.
Und am Freitag wird ihre neue Single "Wo Du Herkommst" erscheinen.
Danach möchte sie es aber ruhiger angehen lassen und die Weihnachtszeit mit ihrer Familie verbringen. "Ich bin ein absoluter Weihnachtsmensch. Ich liebe Weihnachten und freue mich auf ein paar gemütliche Tage und hoffe, dass diesmal richtig viel Schnee ist im Lesachtal", so die Sängerin.
Melissa gibt auch ein bisschen Einblick in ihre liebsten weihnachtlichen Traditionen: "Bei uns gibt's zu Mittag schon einmal die Lesachtaler Stockblattlan, das ist ein typisches Gericht aus unserem Tal, schmeckt unglaublich gut, wenn man Mohn mag, wenn man süß mag. Da kommt die ganze Familie zusammen und nach dem Stall am späten Nachmittag wird geweihraucht, dann gibt's am Abend Würstl mit Sauerkraut, dann gehen wir zum Christbaum, dann wird gebetet, dann wird gesungen und musiziert, dann gibt's die Bescherung und dann geht's noch ab in die Kirche."
Wenn es nach ihr gehen würde, bräuchte sie gar keine Geschenke "außer Zeit. Wenn es nur Kaffee trinken ist, ein bissl plaudern, bissl Kuchen essen oder zusammen am Abend was essen gehen, das ist für mich das Schönste. Ich bin nicht so oft daheim, deshalb macht man mir mit Zeit die größte Freud."
Und wenn es ums Schenken geht, dann könnte das wieder etwas stressig werden. "Was ich schenke, kann ich euch am 23. Dezember verraten. Na, ich hab mir vorgenommen, dieses Mal ein bissl früher zu starten. Mir ist es wichtig, dass es etwas Persönliches ist, aber wenn man so viele Leute hat, denen man gerne was schenkt, dann wird's meistens echt knapp", lacht sie.
Kommentare