Melissa Naschenweng verrät ihre liebsten Weihnachtstraditionen

Schlagersängerin Melissa Naschenweng hat ein turbulentes Jahr hinter sich. So kam etwa ihr Album "Alpenbarbie" heraus, mit dem sie dann auch gleich auf Tour ging. Außerdem soll auch ihre Liebe zu Toni Gabalier zerbrochen sein. Und am Freitag wird ihre neue Single "Wo Du Herkommst" erscheinen.

Danach möchte sie es aber ruhiger angehen lassen und die Weihnachtszeit mit ihrer Familie verbringen. "Ich bin ein absoluter Weihnachtsmensch. Ich liebe Weihnachten und freue mich auf ein paar gemütliche Tage und hoffe, dass diesmal richtig viel Schnee ist im Lesachtal", so die Sängerin. Melissa gibt auch ein bisschen Einblick in ihre liebsten weihnachtlichen Traditionen: "Bei uns gibt's zu Mittag schon einmal die Lesachtaler Stockblattlan, das ist ein typisches Gericht aus unserem Tal, schmeckt unglaublich gut, wenn man Mohn mag, wenn man süß mag. Da kommt die ganze Familie zusammen und nach dem Stall am späten Nachmittag wird geweihraucht, dann gibt's am Abend Würstl mit Sauerkraut, dann gehen wir zum Christbaum, dann wird gebetet, dann wird gesungen und musiziert, dann gibt's die Bescherung und dann geht's noch ab in die Kirche."