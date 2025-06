Melissa Naschenweng kontert Kritikern - und dreht Heimatfilm

Die Kärntner Sängerin ist längst eine Größe in der heimischen Musikwelt. Jetzt trat sie auch beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel auf.

Naschenweng steht aber zu ihrer Performance und postete auf Instagram: "Ich trag’s, ich leb’s, ich steh dazu. Wie Taylor Swift schon gesagt hat: Shake it off."

Nicht allen Fans schien das zu gefallen, via Social Media taten einige ihren Unmut kund. "Die Outfits haben wenig mit Schlager zu tun" oder "Sorry, ehrliche Meinung, diese Auftritte gefallen mir gar nicht mehr", war da zum Beispiel auf X (vormals Twitter) zu lesen.

Laut "Kleine Zeitung" steht jetzt auch noch ein großes Projekt an, so soll ein Heimatfilm unter dem Arbeitstitel "Melissa – Heimkommen" mit ihr in Planung sein. Gedreht soll bereits im August werden. Bei Erfolg soll vom ORF daraus eine eigene Reihe gemacht werden.