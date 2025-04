Schauspielerin Martina Stilp schöpft ihre Stärke aus der Kampfkunst Aikido

Eigentlich war der Traum der gebürtigen Deutschen eine tanzende Ärztin in Frankreich zu werden, sie hat sich aber dann schlussendlich doch fürs Schauspiel entschieden.

Seit 2015 ist Martina Stilp Ensemblemitglied im Theater in der Josefstadt, stand aber auch schon für die diversesten TV-Produktionen (z.B: Landkrimi, Die Toten von Salzburg oder Tatort) vor der Kamera.

Besonders starke Frauenfiguren reizen sie, wobei „das Gebrochene in jeder Figur ist natürlich auch interessanter zu entdecken und das, um was es geht. Sonst wäre es ja kein interessanter Stoff für die Bühne oder den Film. Ganz oft ist es mir so vorgekommen, dass wir Frauen doch eher in diese emotionale Ecke gedrängt werden, da ist doch schon sehr viel Leid. Rache steht dir auch noch zur Verfügung. Die Königin gibt’s auch, aber die Rollen muss man dann auch kriegen. Im Grunde spiele ich alles gerne, Hauptsache, ich habe eine Herausforderung“, sagt sie in der KURIERTV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" (jeden Sonntag ab 18:30 Uhr).

Die ganze Sendung: