Schauspielerin Franziska Weisz verrät das Geheimnis ihrer Ehe

Allerhand Beziehungsdramen gibt es in der Serie "Tage, die es nicht gab", wo jetzt die zweite Staffel auch im deutschen TV herauskam (auch auf ORF On ist sie zu streamen). Eine der Hauptrollen spielt Schauspielerin Franziska Weisz (45) die die Handlung aber nicht auf ihr echtes Leben umlegen kann.

Immerhin ist sie bereits seit zehn Jahren mit dem Regisseur Felix Herzogenrath (50) verheiratet. Gegenüber der Bild-Zeitung hat sie jetzt ihr Ehegeheimnis verraten. "Abwechslung und immer mal wieder Distanz. Wir Filmleute sind daran gewöhnt, viel zu reisen. Ein Aufeinanderkleben in eine Ehe wäre nichts für mich. Mir ist eigener Raum wichtig."

Außerdem sei "das Rezept für ein glückliches Miteinander vor allem, selbst glücklich zu sein. Denn nur wenn man selbst mit sich im Reinen ist, kann man für den anderen da sein".

Über Treue sagt Weisz: "Ich finde, Treue ist Vereinbarungssache. Beziehungen sind ja so individuell."